Агент Башича: «Обсужу с «Оренбургом» будущее Ивана после окончания сезона»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, высказался о возможном продлении контракта 21-летнего боснийца.

По словам агента, переговоры начнутся только после того, как «Оренбург» обеспечит себе сохранение прописки в РПЛ.

«Это очень серьёзный сезон, многие важные команды попали в неприятности, взять тот же «Сочи». И сейчас ни у кого нет уверенности, что они сохранят прописку. Планирую приехать в Россию после окончания сезона», — цитирует Идризовича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Башич провёл за «Оренбург» 29 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с южноуральским клубом рассчитан до середины 2025 года.