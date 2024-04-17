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Агент рассказал, из каких топ-лиг есть интерес к Тикнизяну

17 Апреля 2024 • 14:09 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Заинтересованность есть, работаем. Клубы назовем, когда будет уже конкретика. Это не только команды из Серии А. Работаем и по Испании, и по Франции», — приводит слова агента «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний футболист появился на поле в 27 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в семь миллионов евро.

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