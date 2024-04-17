Силкин: «Краснодар» свой шанс на чемпионство уже упустил»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул.

По мнению специалиста, «быки» упустили возможность стать чемпионами России, проиграв «Зениту» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Краснодар» свой шанс на чемпионство уже упустил, а сделал это он в матче с «Зенитом». Там любой ценой краснодарцем нужно было обыгрывать «Зенит», но они не смогли это сделать», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

За девять туров до конца сезона «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. Отметим, что «быки» ещё ни разу в своей истории не завоёвывали чемпионский титул.