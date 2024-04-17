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Энрикес: «Я бы хотел остаться в «Балтике»

17 Апреля 2024 • 13:42 Комментировать
Балтика
...
Крылья Советов
20.04 16:30

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес признался, что хотел бы продолжить карьеру в калининградском клубе.

Напомним, контракт чилийского футболиста с «Балтикой» рассчитан до середины следующего года.

«Сейчас не время для того, чтобы принимать какие-либо решения. Я бы хотел остаться в «Балтике». Это команда, которая хорошо меня приняла. Очень красивый город Калининград», — цитирует Энрикеса Metaratings.

В текущем сезоне Энрикес провёл за «Балтику» 28 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского нападающего в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Анхело Энрикес

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