Энрикес: «Я бы хотел остаться в «Балтике»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес признался, что хотел бы продолжить карьеру в калининградском клубе.

Напомним, контракт чилийского футболиста с «Балтикой» рассчитан до середины следующего года.

«Сейчас не время для того, чтобы принимать какие-либо решения. Я бы хотел остаться в «Балтике». Это команда, которая хорошо меня приняла. Очень красивый город Калининград», — цитирует Энрикеса Metaratings.

В текущем сезоне Энрикес провёл за «Балтику» 28 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского нападающего в 500 тысяч евро.