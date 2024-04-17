Агент: «Роша — один из лучших центральных защитников в Европе»

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, поделился комментарием об игре своего клиента.

Ранее CIES Football Observatory поставил Рошу на девятое место среди центральных защитников по игре на втором этаже (апрель 2023-март 2024).

— На данный момент Виллиан является одним из ведущих игроков РПЛ, а также одним из лучших центральных защитников в европейском футболе, — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Кампеделли считает, что Роша хорошо читает игру и может быть полезен в атакующих действиях.

В текущем сезоне бразилец появился на поле в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и оформил один ассист.