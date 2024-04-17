Бабаев — о возможной продаже Чалова: «Посмотрим по ситуации»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в один из европейских клубов.

Напомним, ранее российский футболист продлил свой контракт с ЦСКА до лета 2025 года.

«Задача ЦСКА — продать Фёдора Чалова этим летом? Посмотрим по ситуации», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Чалов провёл за ЦСКА 33 матча, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт 20 апреля против «Ахмата». Начало — в 19:30 по московскому времени.