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Бердыев близок к возвращению к тренерской работе слухи

17 Апреля 2024 • 13:20 Комментировать

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться к работе.

Как стало известно телеграм-каналу «Мы все больны футболом», 71-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера иранского «Трактора». Напомним, ранее Бердыев уже работал в клубе в 2022 году с июня по ноябрь.

После «Трактора» Бердыев успел потрудиться в «Сочи» и махачкалинском «Динамо», но нигде надолго не задержался.

Ранее сообщалось, что экс-наставник казанского «Рубина» является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана. Помимо Бердыева, называлась кандидатура Станислава Черчесова.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Трактор
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