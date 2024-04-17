Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться к работе.

Как стало известно телеграм-каналу «Мы все больны футболом», 71-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера иранского «Трактора». Напомним, ранее Бердыев уже работал в клубе в 2022 году с июня по ноябрь.

После «Трактора» Бердыев успел потрудиться в «Сочи» и махачкалинском «Динамо», но нигде надолго не задержался.

Ранее сообщалось, что экс-наставник казанского «Рубина» является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана. Помимо Бердыева, называлась кандидатура Станислава Черчесова.