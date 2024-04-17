Ещенко: «Мне кажется, в «Спартаке» будет иностранный тренер»

Станислав Черчесов и Валерий Карпин для «Спартака» - пройденные этапы. Вероятнее всего, следующим наставником «красно-белых» будет иностранный специалист. Такую точку зрения высказал экс-защитник команды, чемпион России и обладатель Суперкубка страны в её составе Андрей Ещенко.

«Следующим тренером будет россиянин? А кто? Карпин и Черчесов уже были несколько раз. Мне кажется, будет иностранный тренер», - цитирует ветерана клуба «Чемпионат».

Напомним, руководство «Спартака» приняло решение расстаться с Гильермо Абаскалем после поражения команды от «Сочи». 17 апреля «красно-белые» проведут ответный полуфинальный поединок Пути РПЛ Кубка России против питерского «Зенита», к которому их готовит Владимир Слишкович.