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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев выбрал идеального тренера для «Спартака»

17 Апреля 2024 • 12:47 Комментировать (1)

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами предложил тренера для «Спартака». На днях «красно-белые» отправили в отставку испанца Гильермо Абаскаля.

«Идеальная кандидатура для «Спартака» - это Черчесов. Он успешно работал в сборной России, становился чемпионом. Работа тренера - это результат», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

После 23 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. Сегодня, 17 апреля, «народная команда» проведет ответный матч с петербургским «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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Спартак Москва Валерий Газзаев Станислав Черчесов ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
17 Апреля 2024 в 14:18
ай а ты паумнел за паслетнее уремя.. А-ха-ха-ха! )))
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