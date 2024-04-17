Газзаев выбрал идеального тренера для «Спартака»

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами предложил тренера для «Спартака». На днях «красно-белые» отправили в отставку испанца Гильермо Абаскаля.

«Идеальная кандидатура для «Спартака» - это Черчесов. Он успешно работал в сборной России, становился чемпионом. Работа тренера - это результат», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

После 23 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. Сегодня, 17 апреля, «народная команда» проведет ответный матч с петербургским «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.