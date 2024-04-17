Файзуллаев: «Думаю, что могу играть ещё лучше»

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о своём текущем состоянии.

— Можно сказать, что я уже набрал форму, но я еще продолжаю ее набирать. Думаю, что я могу играть лучше, и, думаю, что через игры наберу еще, — заявил Файзуллаев клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет 11 результативных передач.

После 23 сыгранных встреч ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 37 очков.

20 апреля «армейцы» примут у себя дома «Ахмат». Начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.