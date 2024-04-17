Бывший главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о планах на будущее.

- Вы поставили тренерскую карьеру на паузу?

- Я самый счастливый человек. Я очень люблю футбол и игроков, с которыми я работал. И считаю, что создаю красивый футбол. Я играю в атаку. Кому-то это нравится, а кому-то – нет. Но нужно быть оптимистом.

- То есть вы еще пошумите?

- Мы еще не то, что пошумим! Мы еще Лигу чемпионов выиграем. Может быть (смеётся).