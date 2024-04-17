Борис Игнатьев оценил решение «Спартака» назначить Слишковича исполняющим обязанности наставника

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о назначении Владимира Слишковича исполняющим обязанности наставника «Спартака».

Напомним, 14 апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды, временно назначив на его место Владимира Слишковича.

По мнению специалиста, «красно-белые» сделали правильный выбор, ведь Слишкович хорошо знаком с футболистами.

«На сегодняшний день это решение закономерно. Сейчас ведется работа по поиску человека, который вытянет этот великий клуб на то место, которое он заслуживает», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

После 23 сыгранных матчей «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 35 очков.