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Гунько: «Карпин может вернуть «Спартак» на прежний уровень»

17 Апреля 2024 • 12:01 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, работающий сейчас в «Урарту», выразил мнение, что нынешний наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин — самый подходящий кандидат на аналогичную должность в «Спартаке».

«На мой взгляд, человек, который может вывести «Спартак» на прежний уровень, это Карпин. Он поменялся с того времени, когда возглавлял команду, прогрессировал», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Напомним, 14 апреля с поста главного тренера «красно-белых» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. За семь туров до конца РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от первой тройки на три очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Дмитрий Гунько ещё теги

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