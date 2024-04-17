Пряхин: «У «Балтики» полкоманды — это ЦСКА»

Нападающий «Балтики» Сергей Пряхин высказался о поражении от ЦСКА (0:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Напомним, что по сумме двух встреч успех одержали «армейцы» (3:0) и прошли в следующий этап турнира.

По словам Пряхина, являющегося воспитанником московского клуба, прошедшая игра была для него принципиальна.

«В составе «Балтики» сейчас играют очень много воспитанников ЦСКА, поэтому можно сказать, что в команде присутствует армейский дух. Можно смело сказать, что у нас полкоманды — это ЦСКА», — цитирует Пряхина «Чемпионат».

Свой следующий матч «Балтика» проведёт 20 апреля против «Крыльев Советов» в рамках 25-го тура чемпионата России. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.