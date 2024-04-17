Агент Сако: «Ростов» ещё не выкупил Умара»

Нассер Диалло, агент защитника «Ростова» Умара Сако, выступающего за южан на правах аренды, отметил, что российский клуб пока не выкупил ивуарийского футболиста у болгарской «Арды».

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что сделка по выкупу Сако почти оформлена.

«Нет, «Ростов» ещё не выкупил Умара», — приводит слова Диалло «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сако провёл в составе «жёлто-синих» семь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 800 тысяч евро.

После 23 туров РПЛ «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 34 набранных очка.