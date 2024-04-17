Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил готовность прийти в «Спартак» в любом формате.

«Я готов, конечно! В любом формате, я сейчас буду так говорить. То, что вижу везде, то почему бы и нас не попробовать», — сказал Мостовой.

Ранее «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля после поражения от аутсайдера РПЛ «Сочи» (0:1). Испанского специалиста будет заменять исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.

17 апреля «Спартак» на выезде проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Зенита». За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

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