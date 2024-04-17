Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой выразил готовность помочь «Спартаку» эксклюзив

17 Апреля 2024 • 11:34 Комментировать (2)

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил готовность прийти в «Спартак» в любом формате.

«Я готов, конечно! В любом формате, я сейчас буду так говорить. То, что вижу везде, то почему бы и нас не попробовать», — сказал Мостовой.

Ранее «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля после поражения от аутсайдера РПЛ «Сочи» (0:1). Испанского специалиста будет заменять исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.

17 апреля «Спартак» на выезде проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Зенита». За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

Бушманов высказался о новом тренере «Спартака»

«Спартак» убрал обнаглевшего Абаскаля: от молодого и перспективного до потерявшего связь с реальностью
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой РПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
andi
17 Апреля 2024 в 12:28
Давай, Саня, добей Спартак.
Mike101
17 Апреля 2024 в 11:59
Все клоуны на арене.
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» «Бавария» выбрала нового тренера Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России — об игре Овечкина: «Он прошёл кризис и сейчас делает для команды всё» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Рублёв проиграл четвёртый подряд матч и покинул турнир в Барселоне Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
12:30 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Ещё пошумим и Лигу чемпионов выиграем» эксклюзив
12:18 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев: «Думаю, что могу играть ещё лучше»
12:10 · Кубок России
Файзуллаев: «Атмосфера была классной – ни минуты тишины»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев оценил решение «Спартака» назначить Слишковича исполняющим обязанности наставника
12:01 · Россия. Премьер-лига
Гунько: «Карпин может вернуть «Спартак» на прежний уровень»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Пряхин: «У «Балтики» полкоманды — это ЦСКА»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Сако: «Ростов» ещё не выкупил Умара»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Мусаев высказался о конкуренции с Чаловым и Заболотным
11:24 · Кубок России
Игрок «Балтики» Лазарев сравнил матч против ЦСКА с Лигой чемпионов
11:10 · Кубок России
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Не собираемся уступать «Динамо»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал лучший матч в карьере - это не встреча с «Ливерпулем»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова: «Контакты с клубами есть, но конкретных предложений за последнее время не было»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Рыбуса: «Пока мы не обсуждали новый контракт с «Рубином»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Если Джикия не играет, это не значит, что он не тянет уровень «Спартака»
10:30 · Кубок России
Тарханов оценил шансы в дуэли «Зенита» и «Спартака» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем