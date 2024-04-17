Мусаев высказался о конкуренции с Чаловым и Заболотным

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев дал комментарий относительно конкуренции с Антоном Заболотным и Фёдором Чаловым.
«Конкуренция только в плюс. Я могу больше расти от того, что конкурирую с такими хорошими футболистами. Мне комфортно на поле и с Фёдором, и с Антоном. Это игроки высокого класса», - передает слова Чалова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне чемпионата России Мусаев принял участие в 23 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. В настоящий момент ЦСКА с 37 набранными баллами занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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