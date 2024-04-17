Аршавин назвал лучший матч в карьере - это не встреча с «Ливерпулем»

Экс-нападающий сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, какой матч считает лучшим в своей карьере.

«Я не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Нидерландами на Евро-2008. Эти матчи несопоставимы по значимости и напряжению», - передает слова россиянина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в составе сборной России Аршавин провел 74 встречи. На счету нападающего 17 забитых мячей. В настоящий момент Андрей работает в «Зените. Он занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию.