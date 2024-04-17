Агент Щенникова: «Контакты с клубами есть, но конкретных предложений за последнее время не было»

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, который сейчас находится без клуба, высказался о будущем 32-летнего игрока.

По словам агента, Щенников может как найти себе команду, так и завершить игровую карьеру.

«Какие-то контакты есть, но конкретных предложений за последнее время не было. У нас нет никаких дедлайнов. Всё может быть: и завершение карьеры, и новая команда», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Щенников провёл за ЦСКА шесть матчей. Отметим, что за «армейцев» футболист выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры и успел стать трёхкратным чемпионом России.