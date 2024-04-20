Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Битва за жизнь: Кто вылетит, а кто останется в Премьер-лиге

20 Апреля 2024 • 10:55 Комментировать

Если чемпионская гонка в Премьер-лиге, видимо, завершена, то вот борьба за выживание в самом разгаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто в ней преуспеет, а кто отправится в Первую лигу.

Плотная борьба

За семь туров до завершения сезона сразу семь команд не могут чувствовать себя спокойно в борьбе за выживание. Пожалуй, лишь девятый «Рубин» уже спокойно выдыхает. Казанцы на девять баллов опережают тринадцатый «Урал», и этого запаса с лихвой должно хватать подопечным Рашида Рахимова.

А вот десятый «Пари НН» точно не находится в безопасности. Пять очков преимущества над «Уралом» не выглядят гарантией чего-либо. Правда, восемь баллов отрыва от пятнадцатого «Ахмата» как минимум успокаивают нижегородцев тем, что для них худшим сценарием будут стыковые матчи, но уж точно не прямой вылет.

В свою очередь обречённым не является даже клуб из Сочи. «Барсы» идут последними, но буквально одна победа может поднять их сразу в зону переходных матчей. Правда, забраться ещё выше южанам будет сложно.

Место
Клуб
Очки
10 «Пари НН» 28
11 «Факел» 26
12 «Оренбург» 26
13 «Урал» 23
14 «Балтика» 20
15 «Ахмат» 20
16 «Сочи» 18

На всякий случай стоит напомнить регламент. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице определяются:

− по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

− по наибольшему числу побед во всех матчах;

− по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

− по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Очные встречи особенно важны

Учитывая плотность в таблице и фактор важности результатов игр между собой, именно очные встречи могут стать решающими. В этой связи «Сочи» готовится к важнейшим двум неделям в сезоне. В ближайшем туре южане примут «Урал», затем отправятся в Грозный к «Ахмату», после будет домашний поединок с «Факелом», а затем после «Динамо» будет ещё и домашний поединок с «Пари НН». С таким календарём судьба подопечных Роберта Морено точно в их руках.

У «Урала» матчи с конкурентами идут в концовке, не считая игры с «Сочи». С 27-го по 29-й тур екатеринбуржцы встретятся дома с «Балтикой», в гостях с «Факелом» и в родных стенах с «Оренбургом».

Худший календарь на финише у «Балтики» и «Оренбурга». Обеим командам из прямых конкурентов осталось сыграть только в Екатеринбурге. Кстати, расписание игр составлено таким образом, что в последнем туре мы можем стать свидетелями финала в борьбе за выживание, когда «Факел» примет «Ахмат».

Кто вылетит?

При ответе на этот вопрос, кажется, надо идти от обратного. «Пари НН» всё же имеет очковый запас, который должен конвертироваться в то, чтобы не свалиться даже в зону переходных матчей. «Оренбург» по весне выглядит довольно интересно, не проигрывая, правда, сложный календарь играет против команды. И всё же кажется, что подопечные Деограсии тоже смогут уйти в отпуск после 30-го тура.

«Сочи» весной здорово прибавил, а календарь с очными встречами точно на руку южанам. В такой ситуации подопечные Роберта Морено имеют все шансы, чтобы дотянуть до зоны переходных матчей.

На их фоне расстраивает «Ахмат», который проигрывает и имеет непростой календарь с ЦСКА, «Краснодаром» и «Зенитом» на финише. Очень сложно будет спастись «Балтике». У калининградцев сложный календарь, а также нет подобного опыта. Пожалуй, именно «Балтика» выглядит главным претендентом на возвращение в Первую лигу. «Урал» и «Факел», вероятно, разыграют между собой вторую путевку в переходные матчи. Воронежцы выглядят в этой ситуации более уверенно по игре, но екатеринбуржцы победой над «Динамо» в минувшем туре показали, что сбрасывать со счетов их не стоит.

«Спартак» убрал обнаглевшего Абаскаля: от молодого и перспективного до потерявшего связь с реальностью

Стипиди – о новом тренере «Спартака»: «Лучше Ивич, но только не бывший спартаковец»

Реклама


Роман Андреев

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сочи РПЛ Ахмат Пари НН Первая лига ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Кожевников оценил стиль «Локомотива» в первой игре финала Кубка Гагарина Бывший защитник «Динамо» сделал прогноз на исход финала Кубка Гагарина Канарейкин сделал прогноз на исход финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.04.24 в 14:00
Рубин Рубин
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.45 3.25 2.80
Видео
20.04.24 в 16:30
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
2.80 3.20 2.49
Видео
20.04.24 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ахмат Ахмат
1.63 3.90 5.00
Видео
21.04.24 в 14:00
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
3.35 3.35 2.13
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
12:34 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Интересно посмотреть, как будет играть «Спартак» после увольнения Абаскаля»
12:24 · Россия. Премьер-лига
РФС составил расписание матчей ЦСКА и «Зенита» в финале Кубка России
12:11 · Россия. Премьер-лига
РПЛ объявила расписание матчей на заключительные туры сезона
11:59 · Россия. Премьер-лига
Радченко дал комментарий по матчу «Ростова» и «Спартака»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Уход Карпина в «Спартак» может стать сильным ударом для «Ростова»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Жуков: «Джикия вернётся в стартовый состав «Спартака»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Названы шансы Янсена возглавить «Спартак»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Чемпионская гонка в РПЛ закончена»
11:10 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» поздравил болельщиков с днём рождения клуба
11:03 · Россия. Премьер-лига
Маклаков оценил игру «Спартака» без Промеса
10:56 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «ЦСКА придётся сильно потрудиться, чтобы победить «Ахмат»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказал мнение о матче «Ростова» и «Спартака»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Игроки «Ростова» любят Карпина, они ещё больше включатся в матче со «Спартаком»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Маклаков: «Слишковича не можем рассматривать как кандидатуру на пост главного тренера «Спартака»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Сенников оценил шансы «Локомотива» победить «Рубин»
Все новости
Рекомендуем