Битва за жизнь: Кто вылетит, а кто останется в Премьер-лиге

Если чемпионская гонка в Премьер-лиге, видимо, завершена, то вот борьба за выживание в самом разгаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто в ней преуспеет, а кто отправится в Первую лигу.
Плотная борьба
За семь туров до завершения сезона сразу семь команд не могут чувствовать себя спокойно в борьбе за выживание. Пожалуй, лишь девятый «Рубин» уже спокойно выдыхает. Казанцы на девять баллов опережают тринадцатый «Урал», и этого запаса с лихвой должно хватать подопечным Рашида Рахимова.
А вот десятый «Пари НН» точно не находится в безопасности. Пять очков преимущества над «Уралом» не выглядят гарантией чего-либо. Правда, восемь баллов отрыва от пятнадцатого «Ахмата» как минимум успокаивают нижегородцев тем, что для них худшим сценарием будут стыковые матчи, но уж точно не прямой вылет.
В свою очередь обречённым не является даже клуб из Сочи. «Барсы» идут последними, но буквально одна победа может поднять их сразу в зону переходных матчей. Правда, забраться ещё выше южанам будет сложно.
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|10
|«Пари НН»
|28
|11
|«Факел»
|26
|12
|«Оренбург»
|26
|13
|«Урал»
|23
|14
|«Балтика»
|20
|15
|«Ахмат»
|20
|16
|«Сочи»
|18
На всякий случай стоит напомнить регламент. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице определяются:
− по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
− по наибольшему числу побед во всех матчах;
− по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
− по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
Очные встречи особенно важны
Учитывая плотность в таблице и фактор важности результатов игр между собой, именно очные встречи могут стать решающими. В этой связи «Сочи» готовится к важнейшим двум неделям в сезоне. В ближайшем туре южане примут «Урал», затем отправятся в Грозный к «Ахмату», после будет домашний поединок с «Факелом», а затем после «Динамо» будет ещё и домашний поединок с «Пари НН». С таким календарём судьба подопечных Роберта Морено точно в их руках.
У «Урала» матчи с конкурентами идут в концовке, не считая игры с «Сочи». С 27-го по 29-й тур екатеринбуржцы встретятся дома с «Балтикой», в гостях с «Факелом» и в родных стенах с «Оренбургом».
Худший календарь на финише у «Балтики» и «Оренбурга». Обеим командам из прямых конкурентов осталось сыграть только в Екатеринбурге. Кстати, расписание игр составлено таким образом, что в последнем туре мы можем стать свидетелями финала в борьбе за выживание, когда «Факел» примет «Ахмат».
Кто вылетит?
При ответе на этот вопрос, кажется, надо идти от обратного. «Пари НН» всё же имеет очковый запас, который должен конвертироваться в то, чтобы не свалиться даже в зону переходных матчей. «Оренбург» по весне выглядит довольно интересно, не проигрывая, правда, сложный календарь играет против команды. И всё же кажется, что подопечные Деограсии тоже смогут уйти в отпуск после 30-го тура.
«Сочи» весной здорово прибавил, а календарь с очными встречами точно на руку южанам. В такой ситуации подопечные Роберта Морено имеют все шансы, чтобы дотянуть до зоны переходных матчей.
На их фоне расстраивает «Ахмат», который проигрывает и имеет непростой календарь с ЦСКА, «Краснодаром» и «Зенитом» на финише. Очень сложно будет спастись «Балтике». У калининградцев сложный календарь, а также нет подобного опыта. Пожалуй, именно «Балтика» выглядит главным претендентом на возвращение в Первую лигу. «Урал» и «Факел», вероятно, разыграют между собой вторую путевку в переходные матчи. Воронежцы выглядят в этой ситуации более уверенно по игре, но екатеринбуржцы победой над «Динамо» в минувшем туре показали, что сбрасывать со счетов их не стоит.
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