Битва за жизнь: Кто вылетит, а кто останется в Премьер-лиге

Если чемпионская гонка в Премьер-лиге, видимо, завершена, то вот борьба за выживание в самом разгаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто в ней преуспеет, а кто отправится в Первую лигу.

Плотная борьба

За семь туров до завершения сезона сразу семь команд не могут чувствовать себя спокойно в борьбе за выживание. Пожалуй, лишь девятый «Рубин» уже спокойно выдыхает. Казанцы на девять баллов опережают тринадцатый «Урал», и этого запаса с лихвой должно хватать подопечным Рашида Рахимова.

А вот десятый «Пари НН» точно не находится в безопасности. Пять очков преимущества над «Уралом» не выглядят гарантией чего-либо. Правда, восемь баллов отрыва от пятнадцатого «Ахмата» как минимум успокаивают нижегородцев тем, что для них худшим сценарием будут стыковые матчи, но уж точно не прямой вылет.

В свою очередь обречённым не является даже клуб из Сочи. «Барсы» идут последними, но буквально одна победа может поднять их сразу в зону переходных матчей. Правда, забраться ещё выше южанам будет сложно.

Место Клуб Очки 10 «Пари НН» 28 11 «Факел» 26 12 «Оренбург» 26 13 «Урал» 23 14 «Балтика» 20 15 «Ахмат» 20 16 «Сочи» 18

На всякий случай стоит напомнить регламент. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице определяются:

− по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

− по наибольшему числу побед во всех матчах;

− по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

− по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Очные встречи особенно важны

Учитывая плотность в таблице и фактор важности результатов игр между собой, именно очные встречи могут стать решающими. В этой связи «Сочи» готовится к важнейшим двум неделям в сезоне. В ближайшем туре южане примут «Урал», затем отправятся в Грозный к «Ахмату», после будет домашний поединок с «Факелом», а затем после «Динамо» будет ещё и домашний поединок с «Пари НН». С таким календарём судьба подопечных Роберта Морено точно в их руках.

У «Урала» матчи с конкурентами идут в концовке, не считая игры с «Сочи». С 27-го по 29-й тур екатеринбуржцы встретятся дома с «Балтикой», в гостях с «Факелом» и в родных стенах с «Оренбургом».

Худший календарь на финише у «Балтики» и «Оренбурга». Обеим командам из прямых конкурентов осталось сыграть только в Екатеринбурге. Кстати, расписание игр составлено таким образом, что в последнем туре мы можем стать свидетелями финала в борьбе за выживание, когда «Факел» примет «Ахмат».

Кто вылетит?

При ответе на этот вопрос, кажется, надо идти от обратного. «Пари НН» всё же имеет очковый запас, который должен конвертироваться в то, чтобы не свалиться даже в зону переходных матчей. «Оренбург» по весне выглядит довольно интересно, не проигрывая, правда, сложный календарь играет против команды. И всё же кажется, что подопечные Деограсии тоже смогут уйти в отпуск после 30-го тура.

«Сочи» весной здорово прибавил, а календарь с очными встречами точно на руку южанам. В такой ситуации подопечные Роберта Морено имеют все шансы, чтобы дотянуть до зоны переходных матчей.

На их фоне расстраивает «Ахмат», который проигрывает и имеет непростой календарь с ЦСКА, «Краснодаром» и «Зенитом» на финише. Очень сложно будет спастись «Балтике». У калининградцев сложный календарь, а также нет подобного опыта. Пожалуй, именно «Балтика» выглядит главным претендентом на возвращение в Первую лигу. «Урал» и «Факел», вероятно, разыграют между собой вторую путевку в переходные матчи. Воронежцы выглядят в этой ситуации более уверенно по игре, но екатеринбуржцы победой над «Динамо» в минувшем туре показали, что сбрасывать со счетов их не стоит.

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Роман Андреев