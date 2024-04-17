Агент Рыбуса: «Пока мы не обсуждали новый контракт с «Рубином»

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт польского футболиста с казанским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

«Сейчас главное, чтобы Мацей восстановился и начал играть. Для того, чтобы продлить контракт, нужно играть. Пока мы ничего не обсуждали с «Рубином», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Отметим, что из-за травмы в текущем сезоне 34-летний Рыбус провёл за «Рубин» всего две игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Польши в 200 тысяч евро.