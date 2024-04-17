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Ещенко: «Если Джикия не играет, это не значит, что он не тянет уровень «Спартака»

17 Апреля 2024 • 10:30 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о положении защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых». При испанце Гильермо Абаскале россиянин лишился места в составе команды.

«Он ведь из-за тренера сидел. Будет другой тренер его ставить - будет играть. Тем более опыт, понимание игры у него есть. Если он не играет, это не означает, что не тянет уровень «Спартака», - передает слова Ещенко «Чемпионат».

Напомним, что несколько дней назад «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста главного тренера команды. После 23 туров столичный коллектив набрал 35 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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