Тимощук — о большом количестве бразильцев в «Зените»: «Мы действуем в рамках правил»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о большом количестве легионеров в составе петербургской команды.

Напомним, на сегодняшний день за команду из Санкт-Петербурга выступают девять бразильцев, учитывая Марио Фернандеса и Клаудиньо, которые также имеют российское гражданство.

«Мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые, мы не исключение. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами», — цитирует Тимощука «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на четыре очка. До конца сезона командам осталось провести по семь игр.