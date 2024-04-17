Тимощук — о большом количестве бразильцев в «Зените»: «Мы действуем в рамках правил»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о большом количестве легионеров в составе петербургской команды.
Напомним, на сегодняшний день за команду из Санкт-Петербурга выступают девять бразильцев, учитывая Марио Фернандеса и Клаудиньо, которые также имеют российское гражданство.
«Мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые, мы не исключение. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами», — цитирует Тимощука «РБ Спорт».
После 23 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на четыре очка. До конца сезона командам осталось провести по семь игр.
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