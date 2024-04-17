Измайлов: «Рассчитываем, что через две с половиной недели Фамейе вернётся в строй»

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, когда нападающий Джоэль Фамейе, восстанавливающийся сейчас после травмы, сможет вернуться в строй.

Ранее сообщалось, что после матча с «Пари НН» у ганского футболиста было диагностировано повреждение структур коленного сустава, из-за которого, как ожидается, он пропустит около четырёх недель.

«Рассчитываем, что через две с половиной недели он вернётся в строй. Команда в нём нуждается, и мы все на него рассчитываем», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний Фамейе провёл за «Балтику» четыре игры, в которых забил один мяч. Отметил, что за калининградцев нападающий выступает на правах аренды, а права на него принадлежат казанскому «Рубину».