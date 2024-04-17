Агент Тюкавина: «Если бы Костя играл в «Зените», он бы 20 мячей забил»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о результативности своего клиента в нынешнем сезоне.

Напомним, в составе «бело-голубых» 21-летний футболист провёл 29 матчей, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

По мнению Сафонова, если бы Тюкавин выступал в «Зените», то смог бы забить намного больше.

«Если бы он играл в «Зените», он бы 20 мячей забил. Там нападающие получают больше возможностей», — цитирует Сафонова Metaratings.

После 23 туров РПЛ «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять очков.