Гранат: «Зенит» будет доминировать над «Спартаком», как и всегда»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказал мнение об ответном поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.
«Не думаю, что можно ожидать сюрпризы от «красно-белых». Москвичам нужна отдача и запредельный настрой, только это им поможет. А вот «Зенит» будет доминировать, как и всегда», - передает слова Граната «Спорт-Экспресс».
Ответный поединок состоится сегодня, 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом матче, прошедшем в Москве, «Зенит» отпраздновал победу со счетом 2:1.
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