Игрок «Балтики»: «Верим на 100%, что останемся в Премьер-лиге»

Легионер калининградской «Балтики» Иван Остойич в разговоре с журналистами высказался относительно шансов своей команды остаться в Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.
«Иногда не получалось и не было результата. Мы, игроки, выполняем то, что для нас готовит главный тренер. Мы верим на 100 процентов, что останемся в Премьер-лиге», - передает слова сербского футболиста «Спорт-Экспресс».
Иван защищает цвета «Балтики» с 2021 года. В нынешнем сезоне он поучаствовал в 17 поединках, отметившись результативной передачей. После 23 туров чемпионата России команда с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.
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