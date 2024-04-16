Итальянский клуб заинтересовался игроком ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может стать игроком итальянской «Пармы». Об этом сообщает портал ParmaLive.

По информации источника, в клубе рассматривают футболиста в качестве реального усиления команды.

В текущем сезоне пармезанцы выступают во втором по силе дивизионе - серии В. Однако после 33 туров они уверенно лидируют в турнирной таблице. Главный конкурент «Пармы» - «Комо» отстаёт уже на пять очков, поэтому с высокой долей вероятности родная команда Джанлуиджи Буффона вернётся в Серию А.

Файзуллаев в 25 матчах сезона-2023/2024 четырежды поразил ворота соперников и сделал 11 голевых передач. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны мюнхенской «Баварии».