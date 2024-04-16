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Итальянский клуб заинтересовался игроком ЦСКА

16 Апреля 2024 • 23:43 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
20.04 19:30

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может стать игроком итальянской «Пармы». Об этом сообщает портал ParmaLive.

По информации источника, в клубе рассматривают футболиста в качестве реального усиления команды.

В текущем сезоне пармезанцы выступают во втором по силе дивизионе - серии В. Однако после 33 туров они уверенно лидируют в турнирной таблице. Главный конкурент «Пармы» - «Комо» отстаёт уже на пять очков, поэтому с высокой долей вероятности родная команда Джанлуиджи Буффона вернётся в Серию А.

Файзуллаев в 25 матчах сезона-2023/2024 четырежды поразил ворота соперников и сделал 11 голевых передач. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны мюнхенской «Баварии».

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ЦСКА Москва Парма Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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