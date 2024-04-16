Шалимов - о «Спартаке»: «Позиционной атаки нет, фланги не работают»

Экс-полузащитник «Спартака» и миланского «Интера» Игорь Шалимов подробно остановился на проблемах «красно-белых» в последнем матче команды в чемпионате России против «Сочи».

«Спартак» ни в чём не изменился в плане игры по сравнению с матчем против «Динамо» - позиционной атаки нет, фланги не работают, Соболев - спиной, взаимодействие с Угальде спонтанно», - приводит слова ветерана«РБ Спорт.

Также он отметил, что по уровню игры было трудно понять, какая из команд - аутсайдер лиги, а какая претендует на высокие места.

Добавим, что после поражения от «Сочи», который занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, в отставку с поста наставника «Спартака» был отправлен Гильермо Абаскаль. Его возможными преемниками в прессе называют Станислава Черчесова, Валерия Карпина и Паскаля Янсена.