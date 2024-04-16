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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Урала» объяснил, почему екатеринбургский клуб останется в РПЛ

16 Апреля 2024 • 22:06 Комментировать

С каждым туром Российской премьер-лиги развязка в борьбе за выживание всё ближе. Георгий Жуков, бывший игрок екатеринбургского «Урала» рассказал, почему «шмели» сохранят прописку в элите российского футбола.

«За командой слежу, там есть несколько ребят, с которыми я играл. Видел, что в последней игре победили. «Урал» — бойцовская, духовитая команда. В нужный момент они проявят характер и выживут в РПЛ», - делится Жуков для «Чемпионата».

Напомним, у «Урала» 13 место таблицы, это зона стыков. Суммарно клуб набрал 23 очка, отрыв от зоны вылета имеется, но он довольно шаткий – всего три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Георгий Жуков
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