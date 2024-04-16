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Михаил Кержаков назвал причину ошибок Лещука в матче со «Спартаком»

16 Апреля 2024 • 22:02 Комментировать
Динамо Москва
1:2
Спартак Москва

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков считает напряжение основной причиной грубых ошибок вратаря столичного «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«Понятно, что это технические ошибки, но дело именно в напряжении. Слишком велика цена матча», - цитирует Кержакова пресс-служба питерцев.

Столичное дерби закончилось со счётом 2:1 в пользу «красно-белых». Дважды Лещука огорчил Александр Соболев, который добивал мяч в сетку после того, как динамовец не мог справиться с несложными дальними ударами.

Ранее СМИ сообщали, что состав «Динамо» в межсезонье может пополнить голкипер «Локомотива» Антон Худяков.

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