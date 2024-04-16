Агент Сафонов: «Думаю, самому Карпину интересно пойти в «Спартак»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что Валерий Карпин является самым удачным вариантом для московского «Спартака» в плане будущего главного тренера.

«Карпин - один из лучших вариантов, он долго работал в этой команде, это тренер с харизмой. Полагаю, он сам был бы не против, ведь «Спартак» – это бренд», - делится Сафонов для Metaratings.

Напомним, что сейчас Карпин и его «Ростов» удачно проводят футбольную весну. Валерий Георгиевич поднял дончан со второй половины таблицы – в первую за март-апрель.

В минувшее воскресенье «Спартак» официально остался без главного тренера, уволив Гильермо Абаскаля.