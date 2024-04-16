Быстров не верит, что игроки «Спартака» сливали Абаскаля

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, могут ли некоторые футболисты «красно-белых» заиграть лучше после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Я не знаю таких, игроков, которые «сливали» бы тренера. Любой, кто выходит на поле — доволен он тренером или нет — все равно играет за себя, для болельщиков», — заявил Быстров «РБ Спорту».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с должности наставника. Исполнять обязанности главного тренера в ближайшем матче будет экс-помощник Абаскаля Владимир Слишкович.

Стоить сказать, что, по информации различных источников, в случае положительных результатов «Спартак» может оставить Слишковича до конца сезона.