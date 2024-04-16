ЦСКА ни разу не проиграл в восьми официальных матчах весны

Хорошую форму демонстрирует московский ЦСКА. Вечером вторника «армейцы» уверенно обыграли дома «Балтику» в Пути РПЛ Кубка России (2:0, 3:0 общ).

Таким образом, это уже восьмой официальный матч ЦСКА этой весной, в котором «армейцы» не проиграли. До этого у столичного клуба было две победы в Кубке России и две победы и три ничейных исхода в рамках Российской премьер-лиги.

Отметим, что в последнем официальном матче первой половины ЦСКА проиграл в гостях «Краснодару», серия без поражений армейского клуба в официальных матчах составляет восемь встреч кряду.

Больше о виктории ЦСКА над «Балтикой» - в нашем отчёте.