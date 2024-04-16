Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА ни разу не проиграл в восьми официальных матчах весны

16 Апреля 2024 • 21:30 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Балтика
окончен

Хорошую форму демонстрирует московский ЦСКА. Вечером вторника «армейцы» уверенно обыграли дома «Балтику» в Пути РПЛ Кубка России (2:0, 3:0 общ).

Таким образом, это уже восьмой официальный матч ЦСКА этой весной, в котором «армейцы» не проиграли. До этого у столичного клуба было две победы в Кубке России и две победы и три ничейных исхода в рамках Российской премьер-лиги.

Отметим, что в последнем официальном матче первой половины ЦСКА проиграл в гостях «Краснодару», серия без поражений армейского клуба в официальных матчах составляет восемь встреч кряду.

Больше о виктории ЦСКА над «Балтикой» - в нашем отчёте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва

Новости по матчу

Сегодня, 16 Апреля
22:10
Пономарёв: «Оборона ЦСКА сыграла с «Балтикой» безупречно»
21:53
ЦСКА одержал уже свою шестую победу над «Балтикой» в истории Кубка России
21:50
Файзуллаев: «Состав «Балтики» неожиданный был»
21:44
Обляков: «У «Зенита» шансов больше, но «Спартак» просто так сдаваться не буде»
21:30
ЦСКА ни разу не проиграл в восьми официальных матчах весны
21:24
Полузащитник ЦСКА получил травму в игре с «Балтикой»
20:13
ЦСКА дважды подряд забил в ворота «Балтики» 1
20:13
Файзуллаев оформляет голевое действие в третьем матче подряд
19:32
Игнашевич объяснил ротацию состава нюансами схемы кубкового турнира
19:15
Федотов: «Мы должны показать болельщикам товар лицом»
19:06
На матче ЦСКА и «Балтики» ожидается свыше 20 тысяч болельщиков
19:00
ЦСКА - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:33
«Балтика» огласила состав на кубковую битву с ЦСКА
18:28
Тороп, Чалов и Мусаев – в основе ЦСКА на игру с «Балтикой»
14:44
Келлвен сравнил Акинфеева с легендарным бразильским вратарём
14:20
Таранов: «Балтика» может дать хороший бой ЦСКА»
13:54
Кузнецов: «Балтика» может выиграть лишь при сумасшедшем везении и расхлябанности ЦСКА»
13:09
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Балтика Кубка России — 16 апреля 2024
13:09
Масалитин дал прогноз на матчи Кубка России 2
09:09
Пономарёв: «Физика отстаёт, у ЦСКА нет стопроцентной возможности выйти в финал»
02:02
ЦСКА - Балтика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
15 Апреля
23:57
Пономарёв: «Победа «Балтики» над «Ахматом» ни о чём не говорит, ЦСКА выиграет»
20:36
Прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Балтика Кубка России — 16 апреля 2024
19:41
Игнашевич: «Нам нужно побеждать ЦСКА»
11:58
Актуальный прогноз и ставка на матч ЦСКА — Балтика Кубка России — 16 апреля 2024
06 Апреля
17:34
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» «Бавария» выбрала нового тренера
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Ливерпуль» ухудшил шансы на чемпионство, проиграв дома «Кристал Пэлас»
Спортивные новости
Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Рублёв проиграл четвёртый подряд матч и покинул турнир в Барселоне Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
22:10 · Кубок России
Пономарёв: «Оборона ЦСКА сыграла с «Балтикой» безупречно»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Урала» объяснил, почему екатеринбургский клуб останется в РПЛ
22:02 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков назвал причину ошибок Лещука в матче со «Спартаком»
21:53 · Кубок России
ЦСКА одержал уже свою шестую победу над «Балтикой» в истории Кубка России
21:50 · Кубок России
Файзуллаев: «Состав «Балтики» неожиданный был»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Думаю, самому Карпину интересно пойти в «Спартак»
21:44 · Кубок России
Обляков: «У «Зенита» шансов больше, но «Спартак» просто так сдаваться не буде»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Быстров не верит, что игроки «Спартака» сливали Абаскаля
21:38 · Кубок России
Орлов назвал условие для разгрома «Спартака» «Зенитом»
21:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА ни разу не проиграл в восьми официальных матчах весны
21:24 · Кубок России
Полузащитник ЦСКА получил травму в игре с «Балтикой»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Петржела заявил, что «Спартаку» нужно признать свою слабость
20:47 · Кубок России
Хавбек «Спартака» Мозес пропустит битву с «Зенитом»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Шерифа» Пилипчук возглавит клуб Второй лиги А
20:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Галактионов испортил матч с ЦСКА заменами»
Все новости
Рекомендуем