Петржела заявил, что «Спартаку» нужно признать свою слабость

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о нынешнем положении московского «Спартака».

«Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать с нуля развитие клуба», — заявил Петржела «РБ Спорту».

По мнению специалиста, главная проблема болельщиков «Спартака» — воспоминания регулярных чемпионств, поэтому фанаты каждый раз ждут золото и разочаровываются.

По итогам 23 сыгранных матчей «Спартак» находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В копилке «красно-белых» 35 зачётных баллов.

Напомним, ранее «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович.