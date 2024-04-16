Агент Сафонов: «Галактионов испортил матч с ЦСКА заменами»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свою причину потери очков «Локомотивом» в матче с ЦСКА. Команды встречались в минувшую субботу и завершили противостояние в РПЛ боевой ничьей – 3:3. Притом, что до 79-й минуты «Локо» дома вёл со счётом 3:1.

Сафонов предположил, что Михаил Галактионов, главный тренер «Локо» сделал ненужные замены.

«Мне кажется, что он [Галактионов] рано поверил в победу и всё испортил заменами. Так что, на мой взгляд, это «Локомотив» упустил победу. ЦСКА вообще мог додавить в концовке и выиграть», - говорит Сафонов Metaratings.

После игры ЦСКА и «Локо» сохранили соседство в турнирной таблице. У обоих столичных клубов в активе по 37 очков. ЦСКА выше на четвёртом месте по дополнительным показателям.