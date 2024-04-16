Дом начальника команды «Оренбурга» почти полностью затопило

В последние недели в Оренбургской области наблюдается сильнейший паводок из-за обилия талых вод. Владимир Обухов, форвард «Оренбурга» рассказал о том, пострадал ли кто-то из клуба от прорыва дамбы в Орске и буйства стихии.

«У нашего начальника команды, Игоря Шабли почти полностью затопило дом. Причем это не дача, а основное жилье», - говорит Обухов для «РБ Спорт». Тем не менее, как добавил форвард, пострадавшему от стихии есть где жить.

Несмотря на стихию, «Оренбург» проводит свои домашние матчи, стадион команды («Газовик») не пострадал. Ближайшую игру уральский клуб проведёт в среду, 17 апреля, соперник – московское «Динамо» В Кубке России.