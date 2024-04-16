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Файзуллаев оформляет голевое действие в третьем матче подряд

16 Апреля 2024 • 20:13 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Балтика
1 1.78 X 3.70 2 4.90
2-й тайм

Аббосбек Файзуллаев, игрок атаки московского ЦСКА забил второй гол «армейцев» в ворота «Балтики». Случилось это в первом тайме встречи.

Таким образом, уже третью игру подряд Аббос не уходит с футбольного поля без голевого действия. В матче с «Факелом» (4:1) он забил гол, а в матче с «Локомотивом» в минувшие выходные (3:3) оформил голевую передачу.

Следить за текстовой трансляцией поединка ЦСКА и «Балтики» можно на нашем портале. Впереди столичные «армейцы» - 2:0. Общий счёт по итогу двух встреч – 3:0. В первой встрече ЦСКА минимально обыграл «Балтику» в Калининграде благодаря голу от Виктора Давилы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аббосбек Файзуллаев

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