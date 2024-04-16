Стоцкий может остаться в «Пари НН»

Опытный полузащитник нижегородского «Пари НН» может остаться в своём клубе. Об этом сообщил его агент.

«Предлагал ли «Пари НН» новый контракт? Пока нет такой информации. Если будет хорошее предложение, то мы останемся», - сказал Metaratings Олег Ерёмин.

Напомним, что контракт Стоцкого с «Пари НН» рассчитан до конца текущего сезона. В рамках него у 34-летнего футболиста всего в активе 22 появления на футбольном поле во всех турнирах, в них он оформил один единственный гол. В нижегородском клубе Стоцкий с зимы 2022 года.

Ранее футболист намекал на возвращение в родную «Балтику».