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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Сафонов: «Мне подсказывает интуиция, что РПЛ расширят»

16 Апреля 2024 • 19:16 Комментировать
Сочи
...
Урал
21.04 18:15

Известный агент Алексей Сафонов поделился комментарием о борьбе за выживание в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Кто отправится в Первую лигу? Сложно сказать, но мне подсказывает интуиция, что лигу расширят, потому что все команды нам дороги», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Агент отметил, что «Сочи» имеет приличный финансовый уровень, а Калининград является футбольным городом. Сейчас российские команды не выступают в еврокубках, поэтому хочется видеть больше матчей РПЛ, добавил Сафонов.

По итогам 23 сыгранных матчей в зоне прямого вылета находятся «Ахмат» и «Сочи», а в зоне стыков идут «Урал» и «Балтика».

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