В ЦСКА заявили, что Дивеев точно вернётся к игре с «Ахматом»

В московском ЦСКА сообщили, что ожидают возвращение в заявку клуба защитника Игоря Дивеева к грядущему матчу против «Ахмата». Состоится игра в грядущие выходные, 20 апреля в РПЛ. Футболист ранее заболел, но как говорит врач «армейцев» Эдуард Безуглов, Игорь уже выздоровел.

«Тренируется в индивидуальном порядке и будет готовиться к игре против «Ахмата». У него три дня была высокая температура, он вне заявки. Но уже всё хорошо, с «Ахматом» точно будет в строю», - говорит Безуглов пресс-службе ЦСКА.

Вечером вторника ЦСКА в ответном матче Кубка России в Пути РПЛ будет принимать «Балтику». Текстовая трансляция игры – на нашем портале.