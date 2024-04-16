Булыкин: «Думаю, что Черчесов очень сильно помог бы «Спартаку»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

«Я думаю, что Черчесов очень сильно помог бы «Спартаку», другое дело, рассмотрит ли его руководство клуба», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Черчесов является топовым специалистом, который знает, как завоевывать трофеи.

Ранее пост главного тренера «Спартака» покинул Гильермо Абаскаль, который возглавлял клуб с 2022 года.

На данный момент «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 зачетных баллов.