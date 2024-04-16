Голенков — о поездках: «Тяжело, но вариантов нет»

Форвард «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос, тяжело ли ему даются поездки на выездные матчи.

«В нарды играем, карты. Кто-то книжки читает, спит. Да, тяжело, неприятно. Но вариантов нет», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

На данный момент «Ростов» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Валерия Карпина 34 набранных очка. Отставание дончан от третьего места составляет четыре балла.