Черданцев: «Сейчас много «планшетных тренеров», у них всё хорошо на планшете»

Георгий Черданцев, футбольный комментатор высказался об атмосфере в «Спартаке» при Гильермо Абаскале, которая явно страдала. Факт в подтверждение – с уволенным в минувшее воскресенье испанцем попрощался только лишь Роман Зобнин.

«Футбол гораздо более простая игра. Самое сложное в нем — управление коллективом. Сейчас есть много «планшетных тренеров», у них всё хорошо на планшете, но в футбол играют живые люди», - говорит Черданцев «Матч ТВ».

Как добавил комментатор, тот же Карло Анчелотти, коуч мадридского «Реала» великий потому, что умеет не только выстраивать игру, но и общаться с людьми, в том числе и звёздами команды.

«Ключевая компетенция для тренера любой большой команды, но Абаскаль таким качеством не обладает», - заключил Черданцев.