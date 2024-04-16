Кравцов рассказал, что ему нужно сделать для возвращения в «Зенит»

Хавбек «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о возможном возвращении в «Зенит».

«Нужно дорасти до уровня «Зенита». Тогда можно будет как-то составлять конкуренцию», — приводит слова Кравцова «Чемпионат».

21-летний полузащитник перебрался из «Зенита» в «Сочи» летом 2022 года. В текущем сезоне Кравцов появился на поле в 22 матчах с учетом всех турниров и забил три мяча.

Трудовой договор футболиста с «Сочи» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кравцова в 1,2 миллиона евро.

После 23 матчей «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.