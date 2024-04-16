Черданцев считает, что Абаскаль мог доработать и до конца сезона

Георгий Черданцев, футбольный комментатор полагает, что «Спартаку» не было особого смысла проводить тренерские перестановки за семь туров до окончания сезона РПЛ. Напомним, в минувшее воскресенье «красно-белые» официально попрощались с Гильермо Абаскалем. Последней каплей терпения стало поражение от «Сочи».

«Отсутствие результата — повод для отставки. С иной стороны, до конца РПЛ семь туров, можно было и подождать. Принципиально ничего отставка не меняет. Вопрос в концепции, нужно выстроить правильную структуру с руководством, спортивным блоком и тренером, чтобы каждое звено понимало свои задачи», - рассуждает Черданцев для телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» на данный момент выступает в Пути РПЛ Кубка России (в среду играть против «Спартака»), в РПЛ у клуба седьмое место, 35 баллов.