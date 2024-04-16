Кучаев уже тренируется в общей группе «Пари НН»

Бывший игрок ЦСКА, а ныне полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев после повреждения уже приступил к тренировкам в общей группе «горожан». Об этом сообщает Давид Мелик-Гусейнов, гендир нижегородского клуба.

«Костя Кучаев уже тренируется в общей группе. Надеемся в ближайших играх увидеть его на поле. Вероятность, что он будет в заявке на матч с «Динамо», высока», - говорит Мелик-Гусейнов телеканалу «Матч ТВ».

Кучаев стал игроком «Пари НН» в минувшую зиму. Сыграл за новый клуб Константин в двух полных матчах, в третьем он получил повреждение и покинул поле в первом тайме. Константин уже успел оформить ассист за новую команду – в матче с «Факелом» (1:1).