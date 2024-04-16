Наумов: «Не угадаешь, нужно ли сейчас уезжать Пиняеву»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева в европейский клуб.

«Не угадаешь, нужно ли сейчас ему уезжать. Зависит и от предложения, и от тренера, который тебя ждет. Очень много также зависит и от стиля команды», — цитирует Наумова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет пять результативных передач.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в восемь миллионов евро.