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Наумов: «Не угадаешь, нужно ли сейчас уезжать Пиняеву»

16 Апреля 2024 • 17:23 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева в европейский клуб.

«Не угадаешь, нужно ли сейчас ему уезжать. Зависит и от предложения, и от тренера, который тебя ждет. Очень много также зависит и от стиля команды», — цитирует Наумова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет пять результативных передач.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в восемь миллионов евро.

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