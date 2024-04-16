Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: Личка потерял контроль над раздевалкой «Динамо» слухи

16 Апреля 2024 • 17:21 Комментировать

Марцел Личка, главный тренер московского «Динамо», похоже, потерял контроль над раздевалкой клуба.

«Одна из причин потери контроля над командой - это более лояльное отношение тренера к легионерам, нежели к российским игрокам команды. Больше внимания Личка проявляет именно к зарубежным футболистам, больше с ними общается», - пишет Legalbet.

Источник добавляет, что та же самая картина была у тренера-легионера и в его прошлом клубе – «Оренбурге». Однако там существенно большее влияние на раздевалку оказывал спортдир команды Дмитрий Андреев, который мог «сглаживать углы».

«Динамо» проиграло три последних матча РПЛ кряду – «Ростову» (1:4), «Спартаку» (1:2) и «Уралу» (1:2). Клуб отстал от первого места лиги уже на девять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Марцел Личка ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» «Спартак» подпишет нового форварда
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Рублёв проиграл четвёртый подряд матч и покинул турнир в Барселоне Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
18:00 · Россия. Премьер-лига
Черданцев считает, что Абаскаль мог доработать и до конца сезона
17:29 · Россия. Премьер-лига
Кучаев уже тренируется в общей группе «Пари НН»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Не угадаешь, нужно ли сейчас уезжать Пиняеву»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Источник: Личка потерял контроль над раздевалкой «Динамо» слухи
17:14 · Россия. Премьер-лига
Сафонов ответил, есть ли разница между Ивичем и Мусаевым
17:14 · Россия. Премьер-лига
Черданцев назвал причину сегодняшнего лидерства «Зенита»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Сафонов назвал главную проблему «Краснодара»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Наумов рассказал, в чём Пиняев лучше Аршавина
16:47 · Кубок России
Пименов: «Не думаю, что отставка Абаскаля встряхнёт «Спартак»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Мирзов может вернуться в РПЛ
16:36 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Дзюба станет хорошим усилением для «Шанхай Шеньхуа»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Литвинов: «Мы не ощущаем себя аутсайдерами РПЛ»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: Есть только три российских тренера, которые потянут «Спартак»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Обухов: «Думаю, сезон для меня закончен»
16:17 · Россия. Премьер-лига
«Не удивлюсь, если Абаскаль станет, как Эмери» — Давыдов 1
Все новости
Рекомендуем