Марцел Личка, главный тренер московского «Динамо», похоже, потерял контроль над раздевалкой клуба.

«Одна из причин потери контроля над командой - это более лояльное отношение тренера к легионерам, нежели к российским игрокам команды. Больше внимания Личка проявляет именно к зарубежным футболистам, больше с ними общается», - пишет Legalbet.

Источник добавляет, что та же самая картина была у тренера-легионера и в его прошлом клубе – «Оренбурге». Однако там существенно большее влияние на раздевалку оказывал спортдир команды Дмитрий Андреев, который мог «сглаживать углы».

«Динамо» проиграло три последних матча РПЛ кряду – «Ростову» (1:4), «Спартаку» (1:2) и «Уралу» (1:2). Клуб отстал от первого места лиги уже на девять очков.