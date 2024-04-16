Сафонов ответил, есть ли разница между Ивичем и Мусаевым

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, привык ли он к требованиям нового тренера команды.

Напомним, в середине марта «Краснодар» уволил Владимира Ивича с поста наставника команды. Вместо сербского специалиста был назначен Мурад Мусаев.

«Полностью ли освоился после смены тренера? Да. Могу ли выделить отличие между Ивичем и Мусаевым? Затрудняюсь ответить», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

По итогам 23 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 43 очка. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет четыре зачетных балла.